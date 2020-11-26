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«У нас весь техотдел болеет». Крупная концертная площадка уходит на карантин до середины декабря
Источник материала: Tut.by
В период с 26 ноября по 16 декабря в КЗ «Минск» должны были пройти
Заместитель директора КЗ «Минск» Сергей Костюченко объяснил причину:
— Мы сейчас закрылись на дезинфекцию в связи с ковид-ситуацией. Это наше решение, у нас весь техотдел болеет. И плюс билеты не покупаются на эти мероприятия [запланированные до 16 декабря].
Частная компания Gastroli.by, организатор спектакля «Дзяды», уточняют: на постановку продали около 70% билетов, и до показа 28 ноября еще оставалось время реализовать оставшиеся. На это замдиректора площадки говорит, что в сложившейся ситуации администрация КЗ «Минск» рисковать не может.
— В данный момент мы не можем обеспечить безопасность [зрителей]. Помимо того что залы закрыты, Институт правоведения, который здесь арендует помещение, тоже на «удаленку» перешел.
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— Дело в том, что его тоже не будет, посмотрите. Артисты не приедут, — уверен Сергей.
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Проведение новогодних мероприятий, которые стартуют в КЗ «Минск» с 19 декабря, пока в силе. Состоятся ли они, «будет видно по обстановке» ближе к дате, делится замдиректора.
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Концертный зал «Минск» уходит на карантин до 16 декабря. Все запланированные мероприятия переносятся на более поздний срок. Об этом TUT.BY сообщили в учреждении.
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