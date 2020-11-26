«У нас весь техотдел болеет». Крупная концертная площадка уходит на карантин до середины декабря

Источник материала: Tut.by

Концертный зал «Минск» уходит на карантин до 16 декабря. Все запланированные мероприятия переносятся на более поздний срок. Об этом TUT.BY сообщили в учреждении.



Фото: kzminsk.by

В период с 26 ноября по 16 декабря в КЗ «Минск» должны были пройти «БеспринцЫпные чтения» , показ спектакля «Дзяды» , в котором играют бывшие купаловцы, пять постановок театра Современного художественного театра и другие мероприятия. Однако арендаторам сообщили, что сценические площадки будут закрыты до середины декабря и временно не предоставляются в аренду. Переносятся и собственные проекты КЗ «Минск»: спектакль «Раневская» и выступления Владимира Кузьмина ; концерты Димы Каминского и ансамбля «Белые росы» отменены.

Заместитель директора КЗ «Минск» Сергей Костюченко объяснил причину:

— Мы сейчас закрылись на дезинфекцию в связи с ковид-ситуацией. Это наше решение, у нас весь техотдел болеет. И плюс билеты не покупаются на эти мероприятия [запланированные до 16 декабря].

Частная компания Gastroli.by, организатор спектакля «Дзяды», уточняют: на постановку продали около 70% билетов, и до показа 28 ноября еще оставалось время реализовать оставшиеся. На это замдиректора площадки говорит, что в сложившейся ситуации администрация КЗ «Минск» рисковать не может.

— В данный момент мы не можем обеспечить безопасность [зрителей]. Помимо того что залы закрыты, Институт правоведения, который здесь арендует помещение, тоже на «удаленку» перешел.

Любопытно, что российскую комедию «Не в свои сани не садись» компании Gastroli.by, запланированную в КЗ «Минск» на 10 декабря, пока что планируется проводить. Спросили у замдиректора, как так, если карантин вводится до 16 декабря.

— Дело в том, что его тоже не будет, посмотрите. Артисты не приедут, — уверен Сергей.

Компания «Концерт-бюро» перенесла «БеспринцЫпные чтения» на год по собственной инициативе: «по эпидемиологической и общественно-политической причинам». Представители Gastroli.by и СХТ сообщили, что будут искать другие площадки под проведение своих мероприятия в ближайшее время. Уже известно, что совместный проект СХТ и Дениса Дудинского пройдет 28 ноября в Lo-Fi Social Club . Спектакль «Раневская» перенесен на год, а выступление Владимира Кузьмина пройдет 3 июня 2021 года.

Проведение новогодних мероприятий, которые стартуют в КЗ «Минск» с 19 декабря, пока в силе. Состоятся ли они, «будет видно по обстановке» ближе к дате, делится замдиректора.