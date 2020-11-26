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В Беларуси появится школа киберспортивных комментаторов

26.11.2020 15:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

1 декабря VOKA Gaming запустит образовательный интенсив для желающих связать свою карьеру с играми и работой в кадре на киберспортивных соревнованиях. Интенсив будет длиться две недели. За шесть занятий профессионалы из сферы киберспорта и телевидения в теории расскажут и на практике покажут, как и что говорить в кадре, как выглядеть и чем занять паузы во время киберспортивной трансляции.

У студентов будет четыре самостоятельные работы и итоговая дипломная: им предстоит прокомментировать матчи белорусской команды Nemiga Gaming. Тем, кто справится лучше всего, обещают предложение поработать на турнирах VOKA.

Вакантных мест всего 20. Чтобы занять одно из них, к регистрационной форме придется приложить запись любой игры с собственным комментарием.

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1 декабря VOKA Gaming запустит образовательный интенсив для желающих связать свою карьеру с играми и работой в кадре на киберспортивных соревнованиях. Интенсив будет...
 
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