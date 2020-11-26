|
В Беларуси появится школа киберспортивных комментаторов
Источник материала: Onliner
1 декабря VOKA Gaming запустит образовательный интенсив для желающих связать свою карьеру с играми и работой в кадре на киберспортивных соревнованиях. Интенсив будет длиться две недели. За шесть занятий профессионалы из сферы киберспорта и телевидения в теории расскажут и на практике покажут, как и что говорить в кадре, как выглядеть и чем занять паузы во время киберспортивной трансляции.
У студентов будет четыре самостоятельные работы и итоговая дипломная: им предстоит прокомментировать матчи белорусской команды Nemiga Gaming. Тем, кто справится лучше всего, обещают предложение поработать на турнирах VOKA.
Вакантных мест всего 20. Чтобы занять одно из них, к
конденсаторный, настольный, направленность кардиоидная/круговая/двойная ("восьмерка")/стерео, 20-20000 Гц, разъем miniUSB
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 декабря VOKA Gaming запустит образовательный интенсив для желающих связать свою карьеру с играми и работой в кадре на киберспортивных соревнованиях. Интенсив будет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)