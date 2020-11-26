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На проспекте Независимости снова перекрытия, машины отправляют на улицу Филимонова

26.11.2020 15:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Снова в Минске перекрывают проспект Независимости. Экипаж ГАИ замечен в районе пересечения с улицей Филимонова, туда и направляют автомобили: проезд по проспекту в направлении площади Калинина закрыт.

Кроме этого, ограничен выезд на проспект с улицы Толбухина, это же касается улицы Натуралистов, которая связывает проспект Независимости с улицей Кедышко.

Странно, но пока открыто движение на улице Кузьмы Чорного.

Как следствие, в указанном районе повышается напряжение на дорогах, улица Филимонова загружена, водители в экстренном порядке ищут объездные маршруты.

Сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 2-балльных пробках в Минске.

Напряженная ситуация сейчас и на Немиге, но там причина не в перекрытиях: читатели сообщают о ДТП с участием пяти автомобилей, предварительно, обычный «паровоз».

На проспекте Независимости снова перекрытия, машины отправляют на улицу Филимонова

 
Теги: Минск
 
 
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Снова в Минске перекрывают проспект Независимости. Экипаж ГАИ замечен в районе пересечения с улицей Филимонова, туда и направляют автомобили: проезд по проспекту...
 
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