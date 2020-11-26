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Фотофакт: люди с инвалидностью вышли на площадь Калинина, недалеко дежурят характерные микроавтобусы

26.11.2020 15:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня четверг, а значит, день традиционного марша людей с инвалидностью. Раньше люди собирались у Красного костела на площади Независимости. В этот раз решили изменить локацию и собраться на площади Калинина, недалеко от Ботанического сада. Марш должен был стартовать в 14:00. В это время на площади собралось 12 человек с плакатами, в том числе и с плакатом "ноль промилле".

Как сообщают корреспонденты Onliner, возле площади на улице Кузьмы Черного дежурят несколько микроавтобусов с силовиками. Это подтверждается и фото, которые публикует Telegram-канал Антона Мотолько.

Фотофакт: люди с инвалидностью вышли на площадь Калинина, недалеко дежурят характерные микроавтобусы

При этом проспект Независимости перекрыт на развязке с улицей Филимонова в сторону центра. Также наши коллеги передают, что ненадолго сегодня перекрывали также улицы Толбухина и Натуралистов. И сразу же на этих улицах возникали заторы не характерные для этого времени суток.

Фотофакт: люди с инвалидностью вышли на площадь Калинина, недалеко дежурят характерные микроавтобусы

На площади собрались от 10 до 20 человек. Изначально к людям стали подходить силовики в балаклавах и разговаривали с ними. Спустя какое-то время люди постояли на площади и двинулись по улице Кузьмы Черного мимо микроавтобусов.  Какое-то время они постояли у микроавтобусов, а затем разошлись.

Фотофакт: люди с инвалидностью вышли на площадь Калинина, недалеко дежурят характерные микроавтобусы
Фотофакт: люди с инвалидностью вышли на площадь Калинина, недалеко дежурят характерные микроавтобусы
Фотофакт: люди с инвалидностью вышли на площадь Калинина, недалеко дежурят характерные микроавтобусы

 
 
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Сегодня четверг, а значит, день традиционного марша людей с инвалидностью. Раньше люди собирались у Красного костела на площади Независимости. В этот раз решили...
 
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