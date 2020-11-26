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На «дополнительном заработке в сети» житель Черикова потерял $51 000
Источник материала: Onliner
В августе 2020 года 28-летний житель Черикова в соцсетях наткнулся на объявление о «дополнительном заработке в сети». После заполнения формы с мужчиной связались и предложили поучаствовать в брокерской деятельности. Все началось с $250. В итоге мужчина лишился $51 000.
Как
Потом мужчина вложил еще $16 000 в якобы игры на сделках с биткоином. Попытки вывести деньги обернулись требованиями оплатить сборы и комиссии. Потом мошенники и вовсе перестали выходить на связь. По итогу за несколько месяцев мужчина перевел мошенникам $51 000. Что-то брал из кубышки, что-то занимал у знакомых.
Сейчас Чериковским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое мошенническим путем завладело денежными средствами в особо крупном размере.
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В августе 2020 года 28-летний житель Черикова в соцсетях наткнулся на объявление о «дополнительном заработке в сети». После заполнения формы с мужчиной связались и...
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