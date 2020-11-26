На «дополнительном заработке в сети» житель Черикова потерял $51 000

Источник материала: Onliner

В августе 2020 года 28-летний житель Черикова в соцсетях наткнулся на объявление о «дополнительном заработке в сети». После заполнения формы с мужчиной связались и предложили поучаствовать в брокерской деятельности. Все началось с $250. В итоге мужчина лишился $51 000.

Как рассказывает Следственный комитет, первый взнос мужчина сделал на биржевой платформе Inquot. Затем ему предложили заработать на волатильности акций Apple. Под это дело житель Черикова выделил $8000. Бдительность его дремала, так как при попытке обналичить $200 эта сумма была переведена на его виртуальный счет.

Потом мужчина вложил еще $16 000 в якобы игры на сделках с биткоином. Попытки вывести деньги обернулись требованиями оплатить сборы и комиссии. Потом мошенники и вовсе перестали выходить на связь. По итогу за несколько месяцев мужчина перевел мошенникам $51 000. Что-то брал из кубышки, что-то занимал у знакомых.

Сейчас Чериковским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое мошенническим путем завладело денежными средствами в особо крупном размере.