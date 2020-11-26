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Период стабильности позади: белорусский рубль третий день подряд девальвируется к корзине валют
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара поднялся на 0,0070 BYN - до 2,5670 BYN/USD. «Американец» уверенно дорожает третьи торги подряд. За это время его курс поднялся на 0,0156 BYN.
Курс евро подскочил на 0,0148 BYN - до 3,0586 BYN/EUR и взобрался на максимум за 17 дней.
Курс российского рубля подрос на 0,0082BYN - до 3,3976 BYN/100 RUB.
Стоимость российской валюты поднимается уже пятый раз подряд. За это время она выросла уже на 0,0464 BYN до максимума более чем за два месяца.
В целом по итогам торгов 26 ноября стоимость корзины валют подскочила на 0,33%.
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В целом по итогам торгов 26 ноября стоимость корзины валют подскочила на 0,33%.
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