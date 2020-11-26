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Период стабильности позади: белорусский рубль третий день подряд девальвируется к корзине валют

26.11.2020 15:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Период стабильности позади: белорусский рубль третий день подряд девальвируется к корзине валют
Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 26 ноября доллар укрепился до максимума за две недели, российский рубль вырос до максимума за 66 дня, евро до максимума за 17 дней.

В частности, курс доллара поднялся на 0,0070 BYN - до 2,5670 BYN/USD. «Американец» уверенно дорожает третьи торги подряд. За это время его курс поднялся на 0,0156 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0148 BYN - до 3,0586 BYN/EUR и взобрался на максимум за 17 дней.

Курс российского рубля подрос на 0,0082BYN - до 3,3976 BYN/100 RUB.

Стоимость российской валюты поднимается уже пятый раз подряд. За это время она выросла уже на 0,0464 BYN до максимума более чем за два месяца.

В целом по итогам торгов 26 ноября стоимость корзины валют подскочила на 0,33%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В целом по итогам торгов 26 ноября стоимость корзины валют подскочила на 0,33%.
 
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