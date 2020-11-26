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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы продолжают затариваться долларами. Такой длительной скупки валюты населением в Беларуси давно не было За 10 месяцев суммарная чистая покупка физлицами иностранной валюты составила $1,640 млрд.

При том, что в предыдущие 5 лет, наоборот, белорусы даже больше продавали валюты, чем покупали, а объем этого чистого предложения был наибольшим в истории. А в этом году уже чистый спрос на валюту близок к историческому рекорду, отмечает порталИ даже после того, как в августе белорусы скупили иностранной валюты на все «лишние» белорусские рубли, оставив только минимум «на жизнь», и в сентябре чистый спрос на доллары сократился на порядок – валюту стало скупать уже особо не на что, в октябре чистая покупка валюты не только сохранилась, но даже увеличилась.Результат – чистый спрос населения на валюту увеличился на 63,9%: с $55 млн в сентябре до $89 млн в октябре. Прирост – на $34 млн за месяц.А за 10 месяцев 2020-го суммарная чистая покупка физлицами иностранной валюты составила $1,640 млрд, что ненамного меньше рекордного значения, зафиксированного в 2013 году.