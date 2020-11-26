Источник материала: Хартия'97

Азербайджан ввел награды за победу в войне за Карабах 26.11.2020, 15:27

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Парламент страны утвердил комплект орденов и медалей, а также высшее воинское звание.

Парламент Азербайджана принял в третьем чтении законы о введении наград для участников военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с первым из них в Азербайджане появятся два новых ордена — «Победа» и «Карабах», уступающие по значению только высшей награде страны, ордену «Гейдар Алиев», сообщает Trend.az .

Одновременно с этим значительно увеличивается число медалей. Высшей из них, потеснив награду «Золотая звезда», станет медаль под названием «Герой Отечественной войны». Эта награда будет вручаться обладателям введенного вторым законом звания «Герой Отечественной войны», которое будет считаться даже более высоким, чем звание Национального Героя Азербайджана. Новая медаль должна носиться выше всех других наград.

Также для участников боевых действий вводятся новые медали, которые в наградной системе страны будут располагаться ниже медали «За отвагу». Большая часть новых наград предназначена для участников боев, в результате которых военные заняли тот или иной населенный пункт в Нагорном Карабахе, хотя некоторые из этих городов были переданы Азербайджану уже после завершения боевых действий, по итогам мирного соглашения.

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Новые медали получили следующие названия:

«Отважный боец»;

«За отличие в бою»;

«За освобождение Суговушана»;

«За освобождение Джабраила»;

«За освобождение Ходжавенда»;

«За освобождение Физули»;

«За освобождение Зангилана»;

«За освобождение Губадлы»;

«За освобождение Шуши»;

«За освобождение Кельбаджара»,

«За освобождение Агдама»;

«За освобождение Лачина»;

«Участник Отечественной войны»

Кроме того, учреждена и медаль «За заслуги в тылу в Отечественной войне».

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. 10 ноября при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении боевых действий, по условиям которого Азербайджану возвращаются территории, потерянные в начале 1990-х годов в трех районах. Кроме того, из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы. Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — создание транспортного коридора в эксклав Нахичевань.

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