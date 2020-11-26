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В Чернобыльской зоне зафиксировали аномальные скачки радиации

26.11.2020 15:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Чернобыльской зоне зафиксировали аномальные скачки радиации

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  • 26.11.2020, 14:51
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В Чернобыльской зоне зафиксировали аномальные скачки радиации
Вид на Чернобыльскую АЭС (Фото: Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» via Facebook)

Экоактивисты сообщили, что радиационное загрязнение вышло за пределы зоны отчуждения.

В администрации Чернобыльской зоны отчуждения объяснили значительные скачки радиационного загрязнения, которые фиксировались в течение последней недели, ежегодной проверкой датчиков, сообщает nv.ua .

По данным организации Save Dnipro, 17 ноября на станции мониторинга у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 показатель радиационного загрязнения подскочил почти в 600 раз — со стандартных 210 НЗП/час до 124 000 НЗП/час. 18 ноября на соседней станции Отводящий канал это показатель вырос до 62 400 НЗП/час, то есть почти в 300 раз выше допустимого значения.

Экоактивисты сообщили, что радиационное загрязнение вышло за пределы зоны отчуждения. В селе Горностайполь Вышгородского района Киевской области 17 ноября радиационное загрязнение превысило допустимое значение в 876 раз и достигло 87 620 НЗП/час, говорится в заявлении Save Dnipro.


В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заверили, что радиационный фон на территории зоны отчуждения находится в пределах допустимых уровней.

Превышение допустимого уровня радиации специалисты спровоцировали искусственно — в рамках ежегодной проверки датчиков. Для этого к приборам специально подняли образцы радиоактивных веществ, пишет ТСН.

«Сейчас в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков, которые зафиксировали значительное превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы», — говорится в заявлении.

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Экоактивисты сообщили, что радиационное загрязнение вышло за пределы зоны отчуждения.
 
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