Лавров назвал ложью информацию о контактах с белорусской оппозицией

Источник материала: Ежедневник

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Глава российского МИД в очередной раз подчеркнул, что нормализация ситуации в Беларуси возможна в том числе путем реформы Конституции.

"Конечно же, нас беспокоит текущая ситуация в Белоруссии, надеемся, что она скоро окончательно нормализуется, в том числе благодаря инициативе президента Белоруссии о конституционной реформе и модернизации политической системы", - цитирует ТАСС глава МИД РФ. .

Министр указал, что белорусская сторона достаточно предметно информировала РФ о текущей ситуации в стране. "Нам это небезразлично. Беларусь - наш союзник, стратегический партнер. Белорусы - братский нам народ. И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной, - сказал Лавров. - На наш взгляд, этому, конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования преобразований в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено".

Глава МИД РФ обратил внимание и на то, что нормализации обстановки в Беларуси пытаются помешать призывами из-за границы. "Тому примеров много: и стремление радикализировать так называемых протестующих, и призывы к саботажу и государственной измене, которые звучат в том числе из-за границы", - подчеркнул Лавров.

Министр также назвал лживыми заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о контактах с российскими властями.

"Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но [говорит, что] контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь", - заявил Лавров.

Главы МИД России и Беларуси также категорично высказались по поводу сотрудничества с европейскими структурами.