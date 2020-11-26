Макей заявил о готовности Беларуси прекратить любое сотрудничество с Советом Европы

Источник материала: Ежедневник

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Об этом он заявил по итогам заседания в Минске коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. В аналогичном ключе было выдержано и выступление главы МИД России Сергея Лаврова.

Владимир Макей заявил, что европейские партнеры "не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, мы видим, и в отношении России это происходит... Они действуют в образах, самими ими сочиненных каких-то форматов, сказок, схем. Мы выступаем категорически против такого рода подходов", - цитирет Макея ТАСС .

"Если они (оппоненты власти - прим. ТАСС) хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это. Но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят: на трансфер власти, на отстранение действующего руководства от власти. <...> Мы категорически против этого", - сказал Макей.

Макей подчеркнул, что считает неприемлемым обсуждение вопросов прав человека в качестве повода для вмешательства во внутренние дела страны. "Если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - заявил он.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров также заявил о том, что Россия хочет понять, стоит ли вообще взаимодействовать с еврочиновниками: "Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде".

Поведение ряда стран ЕС, «которые получают одобрение всего Евросоюза, Лавров назвал непартнерским и недружественным. По мнению российского министра, многие страны Евросоюза неспособны отказаться "от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиции силы". "Эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога. Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран второго сорта, сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено наряду с Азербайджаном и Арменией, относят и Беларусь", - заявил Лавров.

Лавров сообщил также, что Россия "в соответствии с принципом взаимности" расширила "ответный стоп-лист". включив в него "представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже".

"Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена", - сказал глава МИД России.

К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против Беларуси. Меры коснулись 55 чиновников, в том числе Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Также появилась информация о подготовке третьего блока - экономических санкция для предприятий и компаний, связанных с Лукашенко.

24 ноября Лукашенко заявил, что Беларусь введет в отношении стран ЕС ответные санкции.