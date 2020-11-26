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Люди с инвалидностью снова собрались в Минске. В двух шагах от них – омоновцы в балаклавах
26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В четверг – день традиционного марша людей с инвалидностью.
Как и
Всего же собралось 10-20 участников акции, в том числе с плакатом «Ноль промилле». Омоновцы в балаклавах, в свою очередь, находились в нескольких шагах от протестующих.
Фото Onliner.by
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В четверг – день традиционного марша людей с инвалидностью.
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