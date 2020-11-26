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Люди с инвалидностью снова собрались в Минске. В двух шагах от них – омоновцы в балаклавах

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В четверг – день традиционного марша людей с инвалидностью.

Как и в минувший четверг, демонстранты собрались на площади Калинина, недалеко от Ботанического сада. Как сообщает Onliner, рядом дежурило несколько микроавтобусов с силовиками.

Всего же собралось 10-20 участников акции, в том числе с плакатом «Ноль промилле». Омоновцы в балаклавах, в свою очередь, находились в нескольких шагах от протестующих.

Люди с инвалидностью снова собрались в Минске. В двух шагах от них – омоновцы в балаклавах

Фото Onliner.by

Люди с инвалидностью снова собрались в Минске. В двух шагах от них – омоновцы в балаклавах
Люди с инвалидностью снова собрались в Минске. В двух шагах от них – омоновцы в балаклавах
 
 
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В четверг – день традиционного марша людей с инвалидностью.
 
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