Люди с инвалидностью снова собрались в Минске. В двух шагах от них – омоновцы в балаклавах

Источник материала: Салiдарнасць

В четверг – день традиционного марша людей с инвалидностью.

Как и в минувший четверг , демонстранты собрались на площади Калинина, недалеко от Ботанического сада. Как сообщает Onliner , рядом дежурило несколько микроавтобусов с силовиками.

Всего же собралось 10-20 участников акции, в том числе с плакатом «Ноль промилле». Омоновцы в балаклавах, в свою очередь, находились в нескольких шагах от протестующих.





Фото Onliner.by







