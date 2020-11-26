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Колесникова пишет из изолятора: «Власть не может найти в себе силы и смелость прекратить абсолютное зло»

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналистка «Настоящего Времени» пообщалась с Марией Колесниковой, которая уже два с половиной месяца сидит в СИЗО Жодино.

Колесникова пишет из изолятора: «Власть не может найти в себе силы и смелость прекратить абсолютное зло»

Политзаключенная ответила журналистке Ирине Ромалийской в письме, что перечитала «Колымские рассказы» Шаламова и читает «21 урок для XXI века» Харари.

Больше всего Марии не хватает семьи, друзей и близких, хотя она чувствует поддержку физически; не хватает живой музыки, искусства.

Делится, что сложностей нет: «Все происходящее я воспринимаю как обучение, новый опыт: и быта, и общения, и изоляции».

На вопрос, как оценивает происходящее, отвечает: «В стране развязана бойня против всего живого, человеческого, талантливого и профессионального».

И мечтает «о том дне, когда увижу своих близких и коллег, мы будем обниматься, много-много смеяться и разговаривать. И, конечно, мечтаю о свободной и новой Беларуси».

Мария Колесникова переживает, что насилие продолжается: «Власть не может найти в себе силы и смелость услышать волю народа и прекратить это абсолютное зло. Я боюсь, что чем дальше власть зайдет в насилии, тем сложнее нам будет вернуться к миру. Ведь режим падет, а нам всем здесь жить: и тем, кто бил и сажал, и тем, кого били и сажали».

 
 
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Журналистка «Настоящего Времени» пообщалась с Марией Колесниковой, которая уже два с половиной месяца сидит в СИЗО Жодино.
 
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