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Правительство Великобритании заявило о сильнейшем за 300 лет кризисе

26.11.2020 15:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство Великобритании заявило о сильнейшем за 300 лет кризисе

Экономика Великобритании переживает сильнейший за последние 300 лет кризис и по итогам 2020 года потеряет порядка 11,3% своего ВВП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минфина страны Ришу Сунак.

В частности, глава Минфина Соединенного Королевства отметил, что к докризисному уровню экономика страны сумеет вернуться не ранее 2022 года.

«Даже если рост возобновится, наша экономика не вернется к докризисному уровню до четвертого квартала 2022 года. И разрушающее воздействие на экономику будет продолжаться. В 2025 году рост экономики будет примерно на три процента ниже, чем ожидалось в весеннем бюджете», – отметил министр, представляя парламенту бюджет на следующий финансовый год.

При этом глава финансового ведомства также отметил, что по итогам года экономика страны потеряет порядка 11,3% от своего объема, что является наиболее серьезным спадом за последние 300 лет.

Как ожидают эксперты, восстановление британской экономики начнется уже в 2021 году, когда рост ВВП составит порядка 5,5%. При этом уже в 2022 году прирост ВВП должен составить 6,6%, а в 2023 году – 2,3%.

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Экономика Великобритании переживает сильнейший за последние 300 лет кризис и по итогам 2020 года потеряет порядка 11,3% своего ВВП. Об этом сообщает РИА Новости со...
 
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