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Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

26.11.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Совенка, найденного в ветвях рождественской ели Rockefeller Center, выпустили на волю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

Он прибыл в Нью-Йорк из леса вместе с деревом. Пернатого случайно обнаружили специалисты, которые занимались установкой елки. Птичке, получившей имя Рокки, потребовалось несколько дней реабилитации, чтобы восстановиться от стресса.

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

В 2020 году главный рождественский символ сильно обтрепался в дороге, остается только догадываться, что пришлось пережить сидевшему в ветвях малышу.  

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

Совёнка Рокки, которого нашли в рождественской ёлке в Нью-Йорке, выпустили на свободу

За время, проведенное в центре дикой природы, совенок так привык к людям, что, оказавшись на свободе, улетел не сразу.

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Новости США. Совенка, найденного в ветвях рождественской ели Rockefeller Center, выпустили на волю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
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