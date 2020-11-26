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На одной из кондитерских фабрик в Латвии использовали рабский труд

26.11.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Латвии. Крупный скандал разгорелся в Латвии. На одном из кондитерских предприятий страны использовался рабский труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На одной из кондитерских фабрик в Латвии использовали рабский труд

Правоохранители установили, что на фабрике эксплуатировали рабочих из третьих стран: у них забирали документы, не платили зарплату и применяли физическое насилие. Владелец предприятия, а также несколько его подельников задержаны. Их обвиняют в торговле людьми и отмывании денег.  

На одной из кондитерских фабрик в Латвии использовали рабский труд

В связи с расследованием в Латвии и соседних республиках крупные торговые сети и магазины объявили о том, что не будут закупать и продавать продукцию фирмы.  

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Новости Латвии. Крупный скандал разгорелся в Латвии. На одном из кондитерских предприятий страны использовался рабский труд, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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