На одной из кондитерских фабрик в Латвии использовали рабский труд

Источник материала: СТВ

Новости Латвии. Крупный скандал разгорелся в Латвии. На одном из кондитерских предприятий страны использовался рабский труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Правоохранители установили, что на фабрике эксплуатировали рабочих из третьих стран: у них забирали документы, не платили зарплату и применяли физическое насилие. Владелец предприятия, а также несколько его подельников задержаны. Их обвиняют в торговле людьми и отмывании денег.





В связи с расследованием в Латвии и соседних республиках крупные торговые сети и магазины объявили о том, что не будут закупать и продавать продукцию фирмы.