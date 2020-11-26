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Люди пришли задолго до того, как открыли двери. Как в Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной

26.11.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Аргентины. В президентском дворце Аргентины проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Люди пришли задолго до того, как открыли двери. Как в Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной

Люди стали стекаться на площадь к Каса Росада задолго до того, как двери открыли для посетителей. Отдать дань уважения спортсмену пришли уже сотни человек.  

Люди пришли задолго до того, как открыли двери. Как в Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной

Власти заверили, что проститься с Марадоной смогут до миллиона желающих.  

В Аргентине в связи со смертью Диего Марадоны объявили трёхдневный траур

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 60 лет.  

Люди пришли задолго до того, как открыли двери. Как в Буэнос-Айресе прощаются с Диего Марадоной

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких.  

Люди в материале: Диего Марадона

 
 
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Новости Аргентины. В президентском дворце Аргентины проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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