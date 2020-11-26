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Пора вспоминать шпионские фильмы. Сможете отличить настоящее лицо от маски?
Источник материала: СТВ
Вы когда-нибудь хотели примерить чужое лицо? Однажды такая возможность у вас обязательно появится.
Как
Когда компания рассказала о своих планах, жители Токио немедленно предложили свои лица. Предложений оказалось так много, что для выбора участников проекта пришлось проводить лотерею.
Что интересно, такая идея уже возникала у других компаний несколько лет назад, но тогда изделия обходились слишком дорого. Теперь же будет применяться технология 3D-печати, чтобы упростить производство масок.
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Вы когда-нибудь хотели примерить чужое лицо? Однажды такая возможность у вас обязательно появится. Как сообщает Oddity Central, японская компания по производству масок...
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