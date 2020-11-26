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Пора вспоминать шпионские фильмы. Сможете отличить настоящее лицо от маски?

26.11.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вы когда-нибудь хотели примерить чужое лицо? Однажды такая возможность у вас обязательно появится.

Как сообщает Oddity Central, японская компания по производству масок захотела добавить в мир немножко научной фантастики. С этой целью она начала покупать права на лица людей, чтобы потом делать гиперреалистичные маски.

Пора вспоминать шпионские фильмы. Сможете отличить настоящее лицо от маски?
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Viral Press 

Когда компания рассказала о своих планах, жители Токио немедленно предложили свои лица. Предложений оказалось так много, что для выбора участников проекта пришлось проводить лотерею.

Пора вспоминать шпионские фильмы. Сможете отличить настоящее лицо от маски?
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Viral Press 

Что интересно, такая идея уже возникала у других компаний несколько лет назад, но тогда изделия обходились слишком дорого. Теперь же будет применяться технология 3D-печати, чтобы упростить производство масок.

А вот клоуны, наоборот, не хотят, чтобы кто-то заимствовал их грим. Чтобы сохранить за собой авторские права, им приходится рисовать на керамических яйцах (подробнее здесь).

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Вы когда-нибудь хотели примерить чужое лицо? Однажды такая возможность у вас обязательно появится. Как сообщает Oddity Central, японская компания по производству масок...
 
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