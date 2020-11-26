В Великобритании прогнозируется крупнейшее за триста лет падение ВВП

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Крупнейший за три столетия спад в экономике наблюдается в Британии. Сокращение ВВП по итогам года превысило 11 %. По мнению главы минфина, последствия такого падения будут продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Прогнозы специалистов неутешительны: ждать возвращения экономики на уровень, который был до пандемии, не стоит как минимум до конца 2022 года.





На фоне пандемии Соединенному Королевству пришлось прибегнуть к увеличению объема заимствований. Их общая сумма за год составила свыше 500 миллиардов долларов – это 19 % ВВП страны.