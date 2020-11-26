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В Великобритании прогнозируется крупнейшее за триста лет падение ВВП

26.11.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Крупнейший за три столетия спад в экономике наблюдается в Британии. Сокращение ВВП по итогам года превысило 11 %. По мнению главы минфина, последствия такого падения будут продолжительными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании прогнозируется крупнейшее за триста лет падение ВВП

Прогнозы специалистов неутешительны: ждать возвращения экономики на уровень, который был до пандемии, не стоит как минимум до конца 2022 года.  

В Великобритании прогнозируется крупнейшее за триста лет падение ВВП

На фоне пандемии Соединенному Королевству пришлось прибегнуть к увеличению объема заимствований. Их общая сумма за год составила свыше 500 миллиардов долларов – это 19 % ВВП страны.  

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Новости Великобритании. Крупнейший за три столетия спад в экономике наблюдается в Британии. Сокращение ВВП по итогам года превысило 11 %. По мнению главы минфина,...
 
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