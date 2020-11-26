Тихановская: Договоренности гражданина Лукашенко с Кремлем будут пересмотрены

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская заявила, что новые власти Беларуси пересмотрят все договоренности гражданина Лукашенко с Россией.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку беларусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», - заявила Тихановская, комментируя визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.

«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга», - добавила она.