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Тихановская: Договоренности гражданина Лукашенко с Кремлем будут пересмотрены
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская заявила, что новые власти Беларуси пересмотрят все договоренности гражданина Лукашенко с Россией.
«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку беларусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», - заявила Тихановская, комментируя визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.
«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга», - добавила она.
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Светлана Тихановская заявила, что новые власти Беларуси пересмотрят все договоренности гражданина Лукашенко с Россией.
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