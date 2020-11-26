Лавров опроверг контакты России с белорусской оппозицией

Источник материала: АФН

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лживыми заявления члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко о контактах с российскими властями.

"Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру", - добавил министр, передает ТАСС.