Источник материала: АФН

Беларусь будет противостоять попыткам использования в стране революционных методов, в том числе заявляя о своей позиции на международной арене, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование конституции, но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу", - сказал глава МИД, которого цитирует БелТА.

"Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию, и мы не допустим, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Беларуси», - добавил он.

«…Ситуация в любой стране, в том числе и в Беларуси, должна оцениваться объективно. Если они хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это, но важно, чтобы это было искренне и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые происходят сейчас: трансфер власти, отстранение действующего руководства", - отметил глава МИД РБ.

Макей еще во времена нулевых в должности главы администрации президента пропагандировал тезис «эволюция вместо революции». Но, хотелось бы отметить, что эволюция по-макеевски уже не просто затянулась, а изрядно задолбала, хотя бы потому, что по времени она явно превышает продолжительность активной фазы жизни человека.

«Мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках и ОДКБ, и Союзного государства, и СНГ и других структур», - заявил глава МИД.

Но раз уж Владимир Макей - за перемены, то начать можно с более простых вещей, нежели дипломатическая война на международной арене, причем с тех, которые никак не повлияют на текущий статус спикера в стране, - с прекращения насилия и восстановления законности. Это не трансфер власти и не отстранение руководства.