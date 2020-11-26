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Ради обеда Лаврова перекрыли центр Минска

26.11.2020 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл вчера в Минск с визитом, обедал в Café de Paris, о чем сообщил Telegram-канал МотолькоПомоги.

По этому поводу кафе было закрыто на спецобслуживание с 12:00 до 15:30. С 15:30 до 16:30 будет проводиться дезинфекция помещения.



К 12 часов улица Карла Маркса была перекрыта и "зачищена" от автомобилей. Напротив кафе дежурил сотрудник ГАИ.

Сегодня утром Лавров встретился с Владимиром Макеем и Александром Лукашенко. На встрече с Лукашенко Лавров напомнил о сочинских договоренностях Лукашенко с Путиным  и заявил о враждебном отношении Запада к Беларуси и России. 
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который прибыл вчера в Минск с визитом, обедал в Café de Paris, о чем сообщил Telegram-канал МотолькоПомоги.
 
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