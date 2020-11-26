Насмешил: Макей пугает Украину санкциями

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг.





"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", - подчеркнул Макей.





Министр пообещал "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства" (хорошо, хоть не говорит "народа" - прим. БП)





Макей напомнил, что Украина заявила, что "поставила все отношения с Беларусью на паузу, что надо оказывать на так называемый режим давление, чтобы пришла истинная в их понимании демократия".



