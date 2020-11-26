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МТС продлил подключение на тариф «Безлимитище+»

26.11.2020 16:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Абоненты МТС могут подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 28 февраля 2021 года. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет, а также бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi.

Стоимость тарифа для действующих абонентов составляет 25,48 рубля. В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик.

Кроме того, для новых абонентов при подключении на «Безлимитище+» в рамках новогодней акции ежемесячный платеж в течение первых 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 12,50 рубля, а с 181 по 270 день — 18,50 рубля. Также новичкам предоставляется безлимит звонков во все сети на 90 дней.

Перейти на тарифный план «Безлимитище+» с других тарифных планов можно с помощью приложения «Мой МТС».

 
 
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Абоненты МТС могут подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 28 февраля 2021 года.
 
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