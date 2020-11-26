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МТС продлил подключение на тариф «Безлимитище+»
Источник материала: БДГ
Абоненты МТС могут подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 28 февраля 2021 года. Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет, а также бесплатную подписку на
Стоимость тарифа для действующих абонентов составляет 25,48 рубля. В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик.
Кроме того, для новых абонентов при подключении на «Безлимитище+» в рамках
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Абоненты МТС могут подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 28 февраля 2021 года.
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