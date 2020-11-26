Бышок прокомментировал возможное появление Тихановской на инаугурации Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бышок о возможном появлении Тихановской на инаугурации Байдена

Джо Байден еще только готовится вступить в должность президента США, но уже делает заявления, по которым можно предположить стремление его команды вернуть глобальное американское доминирование и продолжить курс Барака Обамы.

Многие информационные источники публикуют свои размышления на этот счет, в частности Washington post в своей редакционной статье рекомендует Байдену пригласить на церемонию инаугурации Светлану Тихановскую.

Не рискует ли мир, с приходом новой американской администрации, стать вновь однополярным? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился российский политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Очевидно, что Вашингтон будет проявлять более активный интерес к внутренней политике других государств. Это относится к Восточной Европе, России и Республике Беларусь. Трамп мало интересовался гражданским обществом других стран, а для демократов, и для Байдена в частности, это момент абсолютно принципиальный", - считает собеседник Sputnik.

Комментарий известного российского политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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