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Бышок прокомментировал возможное появление Тихановской на инаугурации Байдена
26.11.2020 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Джо Байден еще только готовится вступить в должность президента США, но уже делает заявления, по которым можно предположить стремление его команды вернуть глобальное американское доминирование и продолжить курс Барака Обамы.
© REUTERS / TOM BRENNER
Многие информационные источники публикуют свои размышления на этот счет, в частности Washington post в своей редакционной статье рекомендует Байдену пригласить на церемонию инаугурации Светлану Тихановскую.
Не рискует ли мир, с приходом новой американской администрации, стать вновь однополярным? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился российский политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
"Очевидно, что Вашингтон будет проявлять более активный интерес к внутренней политике других государств. Это относится к Восточной Европе, России и Республике Беларусь. Трамп мало интересовался гражданским обществом других стран, а для демократов, и для Байдена в частности, это момент абсолютно принципиальный", - считает собеседник Sputnik.
Комментарий известного российского политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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С приходом Джо Байдена в Белый дом вряд ли мир снова станет однополярным, считает известный политический эксперт Станислав Бышок.
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