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Антон Кушнир: «В Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их»

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Олимпийский чемпион, белорусский фристайлист Антон Кушнир подписался под обращением провластных спортсменов.

Антон Кушнир: «В Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их»

«Всю свою жизнь я в спорте. Не могу сказать, что разбираюсь в политике. Однако я осуществил свою мечту – завоевал золотую олимпийскую медаль и, конечно, в моей подготовке есть заслуга нашей страны. В Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их.

К счастью, мне удалось выступить на Олимпийских играх, но спортсмены старшего поколения хорошо помнят 80-е, когда была иная ситуация, не у всех получилось принять участие в главных стартах четырехлетия по независящим от них причинам. У атлета нельзя отобрать мечту выступить на Играх», – сказал Кушнир, сообщает НОК Беларуси.

При этом, напомним, под другим письмом — за отставку Лукашенко и против насилия —подписались главный тренер сборной Беларуси по фристайлу подписались Николай Козеко, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, чемпионка мира по фристайлу-2019 Александра Романовска, а также еще около тысячи белорусских спортсменов.

Горунович – о письме спортсменов в поддержку власти: «Даже если вы кого-то случайно убьете, вам за это, возможно, ничего не будет»

 
 
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Олимпийский чемпион, белорусский фристайлист Антон Кушнир подписался под обращением провластных спортсменов.
 
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