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Антон Кушнир: «В Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их»
26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Олимпийский чемпион, белорусский фристайлист Антон Кушнир подписался под обращением провластных спортсменов.
«Всю свою жизнь я в спорте. Не могу сказать, что разбираюсь в политике. Однако я осуществил свою мечту – завоевал золотую олимпийскую медаль и, конечно, в моей подготовке есть заслуга нашей страны. В Беларуси внимательно относятся к спортсменам и поддерживают их.
К счастью, мне удалось выступить на Олимпийских играх, но спортсмены старшего поколения хорошо помнят 80-е, когда была иная ситуация, не у всех получилось принять участие в главных стартах четырехлетия по независящим от них причинам. У атлета нельзя отобрать мечту выступить на Играх», – сказал Кушнир,
При этом, напомним, под другим письмом — за отставку Лукашенко и против насилия —подписались главный тренер сборной Беларуси по фристайлу подписались Николай Козеко, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, чемпионка мира по фристайлу-2019 Александра Романовска, а также еще
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Олимпийский чемпион, белорусский фристайлист Антон Кушнир подписался под обращением провластных спортсменов.
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