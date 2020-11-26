Дело инженера МЗКТ. 40 тысяч рублей за почти три года за решеткой

Суд Московского района Минска удовлетворил иск главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача о компенсации морального вреда за почти три года содержания под стражей.





Такое решение на заседании 26 ноября приняла судья Полина Антипчук. В пользу Головача взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей за счет казны Республики Беларусь, сообщает БелаПАН.

Напомним, главный инженер МЗКТ Андрей Головач вместе с несколькими сотрудниками предприятия был задержан 6 мая 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей с учетом деноминации.

5 февраля 2018 года суд его оправдал, но сразу же после вынесения оправдательного приговора Головач был задержан по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро в период 2008—2015 годов.

Головача обвинили в получении взятки в особо крупном размере (чч. 2 и 3 ст. 430 УК), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет, конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей на тот момент). Головач вину категорически отрицал.

19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска полностью оправдал Головача, его освободили в зале суда после 50 месяцев содержания под стражей. Спустя 10 дней Генеральная прокуратура опротестовала оправдательный приговор, однако Минский городской суд оставил его в силе .

Головач просил суд взыскать с казны государства в счет материального возмещения морального вреда 50 тысяч рублей.

У Головача остается возможность добиться через суд установления за собой права на компенсацию морального вреда еще за полтора года, которые он провел под стражей до освобождения.