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Дело инженера МЗКТ. 40 тысяч рублей за почти три года за решеткой

26.11.2020 16:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Минска удовлетворил иск главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача о компенсации морального вреда за почти три года содержания под стражей.

Дело инженера МЗКТ. 40 тысяч рублей за почти три года за решеткой

Такое решение на заседании 26 ноября приняла судья Полина Антипчук. В пользу Головача взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей за счет казны Республики Беларусь, сообщает БелаПАН.

Напомним, главный инженер МЗКТ Андрей Головач вместе с несколькими сотрудниками предприятия был задержан 6 мая 2015 года по обвинению в получении взяток более чем на 180 тыс. рублей с учетом деноминации.

5 февраля 2018 года суд его оправдал, но сразу же после вынесения оправдательного приговора Головач был задержан по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро в период 2008—2015 годов.

Головача обвинили в получении взятки в особо крупном размере (чч. 2 и 3 ст. 430 УК), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет, конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей на тот момент). Головач вину категорически отрицал.

19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска полностью оправдал Головача, его освободили в зале суда после 50 месяцев содержания под стражей. Спустя 10 дней Генеральная прокуратура опротестовала оправдательный приговор, однако Минский городской суд оставил его в силе.

Головач просил суд взыскать с казны государства в счет материального возмещения морального вреда 50 тысяч рублей.

У Головача остается возможность добиться через суд установления за собой права на компенсацию морального вреда еще за полтора года, которые он провел под стражей до освобождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска удовлетворил иск главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача о компенсации морального вреда за почти три...
 
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