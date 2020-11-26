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Дело инженера МЗКТ. 40 тысяч рублей за почти три года за решеткой
Источник материала: Навiны
Суд Московского района Минска удовлетворил иск главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача о компенсации морального вреда за почти три года содержания под стражей.
Такое решение на заседании 26 ноября приняла судья Полина Антипчук. В пользу Головача взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей за счет казны Республики Беларусь, сообщает БелаПАН.
Напомним, главный инженер МЗКТ Андрей Головач вместе с несколькими сотрудниками предприятия
5 февраля 2018 года суд его оправдал, но сразу же после вынесения оправдательного приговора Головач был задержан по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро в период 2008—2015 годов.
Головача обвинили в получении взятки в особо крупном размере (чч. 2 и 3 ст. 430 УК), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК). Прокурор просил суд наказать главного инженера МЗКТ
19 июля 2019 года суд Первомайского района Минска
Головач просил суд
У Головача остается возможность добиться через суд установления за собой права на компенсацию морального вреда еще за полтора года, которые он провел под стражей до освобождения.
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Суд Московского района Минска удовлетворил иск главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача о компенсации морального вреда за почти три...
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