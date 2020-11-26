Техника на взлете. МАЗ отправил свои грузовики на «Дакар»

Источник материала: Tut.by

Команда «МАЗ-СПОРТавто» примет участие в мировом ралли-рейде «Дакар-2021». Спортивные автомобили сегодня отправились на лафетах из Минска, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга «Белавтомаз».





В боевые экипажи вошли пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, штурманы Павел Гаранин и Максим Новиков, а также механики Антон Запорощенко и Сергей Сачук.

«На „Дакар-2021“ сильно повлияла эпидемиологическая ситуация в мире. Многие команды сократили число экипажей, некоторые — пропустят соревнование. То, что нам удалось подготовиться к гонке и принять в ней участие, — большая заслуга команды, завода и наших болельщиков, которые в нас верят. Гонщики и техника готовы к серьезной борьбе и испытаниям на выносливость», — отмечают в команде «МАЗ-СПОРТавто».





Известный марафон второй раз примет Саудовская Аравия. Последний ралли-рейд завершился еще до пандемии, однако с тех пор остальные крупные соревнования были отменены. «Дакар-2021» стал приятным исключением.

Гонка стартует 3 января в Джидде и завершится там же 15 января. Спортсменов ожидает 12 этапов с днем отдыха в Хаиле. Из-за карантина пришлось отказаться от планов привести караваны в Египет и Иорданию. Маршрут ралли-рейда станет компактнее и пройдет в северо-западной части Саудовской Аравии.





Спортивные МАЗы доставят в порт Марселя, где в начале декабря погрузят на паром. Из-за пандемии в Европе предварительные технические проверки отменены, а обязательные — пройдут уже на Аравийском полуострове.

В этом году на «Дакаре» будут соревноваться 2 белорусских капотника. Больше половины их узлов и агрегатов произведены на предприятиях холдинга «Белавтомаз».

Новшеством станет то, что все штурманы будут получать роудбуки с маршрутом перед каждым этапом. При этом некоторые категории пелетона переведут на цифровые карты.





Основным соперником белорусов станет «КАМАЗ-мастер». Действующий чемпион по традиции представит четыре экипажа. Однако «Дакар» пропустит команда Team De Rooy, которая, как и «МАЗ-СПОРТавто», входит в число фаворитов ралли-рейдов.

Ранее мазовская команда дважды становилась призером «Дакара». Так, в 2018 году белорусы привезли в Минск «серебро», а в 2020 году вошли в первую тройку.