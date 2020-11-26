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Помните этого котёнка? Посмотрите, как он выглядит теперь
Источник материала: СТВ
Некоторое время назад на просторах соцсетей прославился маленький взъерошенный котёнок. Вот как он выглядит сейчас.
Котёнок по кличке Нимбус был найден на обочине шоссе её совсем маленьким, он тогда едва мог открыть глаза. Разумеется, пушистому созданию потребовалось время, чтобы привыкнуть к новой семье, состоящей из людей, собак и котов. И в один из дней было сделано это фото.
К удивлению хозяев, снимок стал весьма популярен в соцсетях. Кот превратился в мем о недосыпании. Но с тех пор Нимбус заметно подрос и превратился в обычного милого домашнего питомца.
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Некоторое время назад на просторах соцсетей прославился маленький взъерошенный котёнок. Вот как он выглядит сейчас. Котёнок по кличке Нимбус был найден на...
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