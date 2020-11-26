Белоруски создали аналог YouTube для талантливых детей

Источник материала: Onliner

Белорусский стартап TeenUp хочет помочь подросткам реализовать свой творческий потенциал и заработать собственным умом. Об этом в пресс-релизе пишет команда стартапа, чьей первоначальной целью была поддержка собственных детей и их интеграция в мировое образовательное и культурное пространство.

Стартап TeenUp работает по принципу «дети учат детей». Пользователи могут получить консультацию от сверстников по вопросам образования, хобби, бытовых проблем и т. д. Делается это с помощью размещения видеороликов или общения в онлайне. Приложение бесплатное, однако для покупки и продажи обучающих роликов и онлайн-объяснений нужна будет платная подписка.

В соцсети есть игровые монеты, которыми «ученики» оплачивают труд «учителей». Эти монеты можно выводить из приложения на карту родителей, конвертируя в реальные деньги. Создатели стартапа предполагают, что в странах с высоким уровнем бедности ребенок может стать полноценным кормильцем семьи.

— Сегодня множество школьников во всем мире не могут реализовать свой потенциал из-за недружелюбного окружения, недопонимания со стороны сверстников и взрослых. Их не понимают, иногда высмеивают, и эти ребята не могут найти «родственную душу». Наше приложение поможет им это сделать. Таким образом, мы решаем проблему буллинга, чувства одиночества и ненужности среди школьников и подростков, — рассказывает соучредитель стартапа Ольга Иваненко.

В будущем к приложению прикрутят ранги. «Гранд-мастера» смогут самостоятельно запускать челленджи и марафоны в соцсети. Марафоны — это всемирные конкурсы по определенным темам.