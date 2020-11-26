|
«Размещение символики создает предпосылки для нарушений общественного правопорядка». По следам запроса списков жильцов с БЧБ в окнах
Источник материала: Onliner
Письмо, разосланное председателям товариществ собственников Центрального района, в котором администрация
«Нам удалось прояснить детали нашумевшего требования администрации Центрального к испуганным ТСЖ, чтобы те „сливали компромат“ на собственников, у которых на фасадах (окнах) домов незарегистрированная символика, у первого зампреда исполкома Вадима Передни.
Для чего это чиновникам? Все просто. Размещение такой символики создает условия и предпосылки для нарушений общественного правопорядка и спокойствия, правил пользования и содержания жилых помещений, норм этики, морали и межличностных отношений в общественной среде (например, вражда между соседями, провокации и др.). А жалоб таких сегодня много, и как потом узнать, что там на самом деле.
Обывателю трудно поверить, но исполком как местный госорган вправе владеть сведениями из запроса. Кстати, разглашать их они не будут, в отличие от некоторых интернет-ресурсов, – закон здесь уважают.
Чтобы понимать, что же такое „незарегистрированная символика“, заглянем в законы: „Аб афiцыйных геральдычных сiмвалах“ (ст. 1), „Об общественных объединениях“ (ст. 12-15), „О политических партиях“ (ст. 14—17), „О профессиональных союзах“ (ч. 3 ст. 3), „О физической культуре и спорте“ (абз. 3 ч. 4 п. 2 ст. 36), „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ (абз. 8 ч. 2 ст. 11). В них есть все о государственной регистрации символики, порядке ее создания и использования. Делаем вывод: к незарегистрированной символике относятся эмблемы, символы, флаги, вымпелы, значки, галстуки, гимны, не зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством. Снова все просто.
Кстати, бело-красно-белый триколор в правовых аутсайдерах оказался после Республиканского референдума 14 мая 1995 года и утраты юридической силы актов законодательства, определявших его официальный статус. И госрегистрации с того времени у него нет никакой, получается. Некоторые пытаются схитрить, говоря о государственной символике. Так вот в этом случае (см. выше) герб и флаг — это государственные символы, и речь о них ведется в отдельном законе (ч. 3 ст. 5; ч. 10 ст. 10), где закреплено право граждан на их использование при уважительном отношении».
Ответ вроде есть, но ответа и нет. По-прежнему непонятно, для чего администрации списки жильцов с фамилиями и номерами телефонов? Что будут делать с этими списками и собственно жильцами? Строчка «размещение такой символики создает условия и предпосылки для нарушений общественного правопорядка и т. д.» скорее могла бы быть ответом на вопрос «чем мешает незарегистрированная символика?», но не более. Пока же это звучит как подмена понятий: ты им про списки, они тебе про символику.
И раз уж Telegram-канал «Просто Центральный» ручается за то, что разглашать данные чиновники не будут, то пусть заодно ответит, кто будет иметь доступ к спискам. Также актуальным остается вопрос о размещении в окнах и на фасадах государственной символики: не создает ли это условия и предпосылки для нарушений общественного правопорядка и спокойствия? И нужно ли подавать еще и такие списки в исполком?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Размещение символики создает предпосылки для нарушений общественного правопорядка». По следам запроса списков жильцов с БЧБ в окнах
Письмо, разосланное председателям товариществ собственников Центрального района, в котором администрация требует передать личные данные жильцов, «у которых на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)