«Размещение символики создает предпосылки для нарушений общественного правопорядка». По следам запроса списков жильцов с БЧБ в окнах

Источник материала: Onliner

Письмо, разосланное председателям товариществ собственников Центрального района, в котором администрация требует передать личные данные жильцов, «у которых на фасаде зданий (окнах) имеется негосударственная символика», породило бурное обсуждение. Так как по телефону объяснять причины произошедшего чиновники не захотели, мы отправили им письменный запрос и очень ждем ответа на него. Но кое-какой свет на ситуацию попытался пролить Telegram-канал «Просто Центральный». Вот какое сообщение было размещено в нем сегодня. Приводим дословно.

«Нам удалось прояснить детали нашумевшего требования администрации Центрального к испуганным ТСЖ, чтобы те „сливали компромат“ на собственников, у которых на фасадах (окнах) домов незарегистрированная символика, у первого зампреда исполкома Вадима Передни.

Для чего это чиновникам? Все просто. Размещение такой символики создает условия и предпосылки для нарушений общественного правопорядка и спокойствия, правил пользования и содержания жилых помещений, норм этики, морали и межличностных отношений в общественной среде (например, вражда между соседями, провокации и др.). А жалоб таких сегодня много, и как потом узнать, что там на самом деле.

Обывателю трудно поверить, но исполком как местный госорган вправе владеть сведениями из запроса. Кстати, разглашать их они не будут, в отличие от некоторых интернет-ресурсов, – закон здесь уважают.

Чтобы понимать, что же такое „незарегистрированная символика“, заглянем в законы: „Аб афiцыйных геральдычных сiмвалах“ (ст. 1), „Об общественных объединениях“ (ст. 12-15), „О политических партиях“ (ст. 14—17), „О профессиональных союзах“ (ч. 3 ст. 3), „О физической культуре и спорте“ (абз. 3 ч. 4 п. 2 ст. 36), „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ (абз. 8 ч. 2 ст. 11). В них есть все о государственной регистрации символики, порядке ее создания и использования. Делаем вывод: к незарегистрированной символике относятся эмблемы, символы, флаги, вымпелы, значки, галстуки, гимны, не зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством. Снова все просто.

Кстати, бело-красно-белый триколор в правовых аутсайдерах оказался после Республиканского референдума 14 мая 1995 года и утраты юридической силы актов законодательства, определявших его официальный статус. И госрегистрации с того времени у него нет никакой, получается. Некоторые пытаются схитрить, говоря о государственной символике. Так вот в этом случае (см. выше) герб и флаг — это государственные символы, и речь о них ведется в отдельном законе (ч. 3 ст. 5; ч. 10 ст. 10), где закреплено право граждан на их использование при уважительном отношении».

Ответ вроде есть, но ответа и нет. По-прежнему непонятно, для чего администрации списки жильцов с фамилиями и номерами телефонов? Что будут делать с этими списками и собственно жильцами? Строчка «размещение такой символики создает условия и предпосылки для нарушений общественного правопорядка и т. д.» скорее могла бы быть ответом на вопрос «чем мешает незарегистрированная символика?», но не более. Пока же это звучит как подмена понятий: ты им про списки, они тебе про символику.

И раз уж Telegram-канал «Просто Центральный» ручается за то, что разглашать данные чиновники не будут, то пусть заодно ответит, кто будет иметь доступ к спискам. Также актуальным остается вопрос о размещении в окнах и на фасадах государственной символики: не создает ли это условия и предпосылки для нарушений общественного правопорядка и спокойствия? И нужно ли подавать еще и такие списки в исполком?