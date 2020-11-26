Латушко: «У Лукашенко уже появился секретный долг?»

Источник материала: Салiдарнасць

Член Координационного совета – о визите в Минск главы МИД России Сергея Лаврова.





– Вчера в эфире телеканала «Дождь» я обратился к Министру иностранных дел России с вопросами, которые волнуют белорусское общество, – заявляет Павел Латушко. – Ответы на них, к сожалению, мы сегодня пока не получили. Более того сегодня появился новый вопрос: договоренности в Сочи.

Что без нас решают? В чем суть этих договоренностей?

По итогам встречи в Сочи белорусский народ информации не получил, а сегодня выясняется, что Лукашенко что-то пообещал и должен выполнять. Секретные переговоры? Секретные договоренности? И у Лукашенко уже появился секретный долг, который будут возвращать ни Макей, ни Головченко, а белорусы, которые не давали согласия на то, чтобы Лукашенко представлял их интересы.

Сергей Викторович, вопрос, который мы задаем Вам сегодня не снимает с повестки дня вопросов вчерашних. Уже всем очевидно, что от ответов на эти вопросы зависит имидж России в глазах Беларуси.

Любая сепаратная договоренность не будет иметь силы.

Напомним, ранее по поводу встречи Лукашенко и Лаврова высказалась и Светлана Тихановская : «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены и аннулированы новым правительством».