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Латушко: «У Лукашенко уже появился секретный долг?»
26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Член Координационного совета – о визите в Минск главы МИД России Сергея Лаврова.
– Вчера в эфире телеканала «Дождь»
Что без нас решают? В чем суть этих договоренностей?
По итогам встречи в Сочи белорусский народ информации не получил, а сегодня выясняется, что Лукашенко что-то пообещал и должен выполнять. Секретные переговоры? Секретные договоренности? И у Лукашенко уже появился секретный долг, который будут возвращать ни Макей, ни Головченко, а белорусы, которые не давали согласия на то, чтобы Лукашенко представлял их интересы.
Сергей Викторович, вопрос, который мы задаем Вам сегодня не снимает с повестки дня вопросов вчерашних. Уже всем очевидно, что от ответов на эти вопросы зависит имидж России в глазах Беларуси.
Любая сепаратная договоренность не будет иметь силы.
Напомним, ранее по поводу встречи Лукашенко и Лаврова
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Член Координационного совета – о визите в Минск главы МИД России Сергея Лаврова.
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