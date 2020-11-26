Лещеня – о промежуточном референдуме: «Получить железобетонную позицию народа»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-дипломат предлагает оригинальную идею выхода Беларуси из политического кризиса.





«Салiдарнасць» выясняла у экс-посла в Словакии Игоря Лещени: почему его идея о промежуточном референдуме может быть интересна всем сторонам конфликта?

— Идея о референдуме возникла по принципу классической дипломатии, когда берется позиция сторон и выбирается общее. Общего не много, но есть, — поясняет собеседник. — Обе стороны конфликта апеллируют к тому, что каждая из них представляет «большинство народа». Лукашенко недавно озвучил фразу о том, что «только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство».

Также он «закрыл» вопрос о выборах, но произнес слово «референдум». Промежуточный референдум однозначно обойдется дешевле, чем та кровь, то насилие и тот беспредел, в которые ввергается страна.

Экс-посол считает, что компромиссным решением по выходу из ситуации балансирования на грани гражданской войны может стать Указ о промежуточном референдуме, подписанный Александром Лукашенко.

— Цель референдума — получить неоспоримую железобетонную позицию народа о проведении досрочных выборов президента, а также узнать, как люди относятся к различным видам республиканской формы правления, — считает Игорь Лещеня.

И предлагает вынести на обсуждение три вопроса: поддерживаете ли вы проведение досрочных президентских выборов не позднее указанной конкретной даты; должна ли быть Беларусь парламентско-президентской республикой, в соответствии с Конституцией от 1994 года, или президентской, в соответствии с нынешней версией Конституции (с изменениями и дополнениями, принятыми в 1996 и 2004 годах).

— Согласно ст.112 Избирательного кодекса, на референдум не могут выноситься вопросы, связанные с избранием и освобождением президента Республики Беларусь как должностного лица. Но Избирательный кодекс не запрещает выносить на референдум вопрос о целесообразности досрочных выборов. И решение по вопросу о выборах должно носить обязательный характер. Решение по форме правления может носить как обязательный, так и рекомендательный характер, — считает Лещеня.

Особую роль в проведении референдума он отводит внешнеполитическим партнерам.

— Указ о промежуточном референдуме может возникнуть только как компромисс конфликтующих белорусских сторон, скрепленный Россией и Евросоюзом. Именно эти внешние игроки могут выступить гарантами как выполнения компромиссных договоренностей, так и безопасности, — подчеркнул экс-дипломат.

— Почему ЕС и Россия могли бы поддержать такую идею?

— Мы находимся в ситуации, когда без внешних игроков нельзя. С Россией нас связывают отношения, независимо от официальной позиции Кремля. В то же время именно его представители, в частности, господин Лавров, рекордсмены по упоминания слова «референдум».

ЕС также вовлечен, постольку поддерживает лидеров протестного движения, которые там находятся. И второе, это вопросы санкций. Приостановка действия санкций, думаю, могла бы стать одним из условий для диалога и реализации моей идеи о референдуме.

— Какие еще условия должны быть выполнены?

— Это даже не условия, а предпосылки, которые могут привести к компромиссу. С одной стороны, это должна быть амнистия всех осужденных за гражданскую позицию, восстановление уволенных и отчисленных, начало расследования по фактам насилия.

С другой, это приостановка протестного давления и всеобщего неповиновения внутри страны, и приостановка действия международных санкций. И после этого стороны договариваются по алгоритму проведения референдума на основании указа Лукашенко.

— В состав нового ЦИК для проведения референдума вы предлагаете включить по 50% кандидатов от обеих сторон, протестного движения и провластных структур. А председателем может стать «независимый кандидат, приемлемый и власти, и оппозиции». Вы знаете такого человека?

— Это может быть, например, любой академически высококлассный юрист. Человек, которого знают как профессионала. Но как дипломат и медиатор, я не буду называть конкретных людей.

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Идею о промежуточном референдуме Игорь Лещеня намерен донести до правительства Беларуси, дипломатов, Координационного совета, представителей ЕС и других заинтересованных лиц.