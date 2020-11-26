Белорусские власти подготовили санкционный список официальных лиц Украины

Источник материала: Ежедневник

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Об этом заявил глава МИД Владимир Макей. Он пообещал, что Минск не оставит без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

Как заявил Макей, санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины подготовлен. «Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - цитирует Макея ТАСС .

Логику украинских властей Владимир Макей назвал «извращенной». "Они заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать давление, чтобы пришла истина в их понимании демократии. При этом они присоединяются к санкциям против Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, ужесточение взаимодействия. Это абсолютно извращенная логика, и мы категорически не приветствуем такой подход".

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что семь стран - партнеров Евросоюза, в том числе Украина, присоединились к санкциям сообщества в отношении властей Беларуси.

Сегодня белорусский МИД также заявил, что вручил ноту протеста послу Украины в Беларуси.