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МИД Украины ответил на ноту со стороны белорусских властей

26.11.2020 16:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

МИД Украины ответил на ноту со стороны белорусских властей

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  • 26.11.2020, 16:11
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МИД Украины ответил на ноту со стороны белорусских властей

Режиму напомнили о свободе слова и свободе собраний.

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание вручение украинскому послу в Беларуси ноты протеста белорусского МИД и считает реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной, сообщает interfax.com.ua.

«Хотим напомнить, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников», - сказано пресс-службой МИД Украины в четверг.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

«Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам, и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы. Припоминаем также, что в период Революции Достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу», - отметили в МИД.

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Теги: Минск
 
 
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Режиму напомнили о свободе слова и свободе собраний.
 
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