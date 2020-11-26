ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше появился большой мурал в честь Владимира Короткевича

26.11.2020 16:45 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Орше появился большой мурал в честь Владимира Короткевича

1
  • 26.11.2020, 15:58
  • 1,328
В Орше появился большой мурал в честь Владимира Короткевича
фото:nstagram.com/in_focus_by

Недалеко от этого места он написал одно из самых известных своих произведений — «Дикую охоту короля Стаха».

В Орше — родном городе Владимира Короткевича — создали мурал к 90-летию со дня его рождения. Большой портрет классика украсил жилой дом на углу улиц Владимира Короткевича и Марата, пишет tut.by.

При этом были использованы рисунки Короткевича и фрагменты его рукописей. Автор мурала — оршанский художник Дмитрий Толкачев.

Мурал появился по инициативе мецената Андрея Балабина, который в октябре 2018 года купил родной дом Владимира Короткевича в Орше и планирует превратить его в музей и Центр культуры.

Стена здания, на которой нарисовали портрет Короткевича, выходит на улицу его имени и находится в неподалеку от дома, где родился литератор. Здесь он написал одно из самых известных своих произведений — «Дикую охоту короля Стаха».


фото:nstagram.com/in_focus_by
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недалеко от этого места он написал одно из самых известных своих произведений — «Дикую охоту короля Стаха».
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕАБР предсказывает в Беларуси в 2021 году стагнацию экономики из-за политической ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика