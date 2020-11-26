Источник материала: Хартия'97

В Орше появился большой мурал в честь Владимира Короткевича 1 26.11.2020, 15:58

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фото:nstagram.com/in_focus_by

Недалеко от этого места он написал одно из самых известных своих произведений — «Дикую охоту короля Стаха».

В Орше — родном городе Владимира Короткевича — создали мурал к 90-летию со дня его рождения. Большой портрет классика украсил жилой дом на углу улиц Владимира Короткевича и Марата, пишет tut.by .

При этом были использованы рисунки Короткевича и фрагменты его рукописей. Автор мурала — оршанский художник Дмитрий Толкачев.

Мурал появился по инициативе мецената Андрея Балабина, который в октябре 2018 года купил родной дом Владимира Короткевича в Орше и планирует превратить его в музей и Центр культуры.

Стена здания, на которой нарисовали портрет Короткевича, выходит на улицу его имени и находится в неподалеку от дома, где родился литератор. Здесь он написал одно из самых известных своих произведений — «Дикую охоту короля Стаха».



фото:nstagram.com/in_focus_by

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