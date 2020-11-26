Источник материала: Хартия'97

Крупнейшая европейская партия призвала к расследованию преступлений режима Лукашенко 3 26.11.2020, 15:45

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ЕС должен поддержать белорусов в их борьбе за демократические ценности.

Крупнейшая фракция депутатов Европарламента - Европейской народной партии - призвала к запуску международного расследования преступлений, совершенных режимом Лукашенко против собственных граждан.

Об этом говорится в заявлении группы ЕНП, текстом которого располагает "Европейская правда" .

"Группа ЕНП решительно осуждает нарушения прав человека и грубые действия режима Александра Лукашенко, призывает к созданию миссии ЕС высокого уровня по ситуации в Беларуси, а также к международному расследованию преступлений, совершенных в Беларуси в отношении людей, которые мирно протестуют за свободу, демократию и достоинство", - заявили евродепутаты Сандра Калниете и Мириам Лексманн.

Калниете является вице-президентом фракции. Мириам Лексманн - автор текста резолюции от ЕНП относительно событий в Беларуси, которую сегодня должен рассматривать Европарламент.

"Лукашенко и его режим должны понести полную ответственность за совершенные преступления. Хотя я приветствую дополнительные санкции ЕС, но мы должны обеспечить быструю и более решительную реакцию на усиление репрессий", - отметила Мириам Лексманн.

"Место Лукашенко и тех, кто помогает ему сохранить власть - на скамье подсудимых в международном трибунале", - добавила Калниете.

Она подчеркнула, что ЕС должен поддержать белорусов в их борьбе за демократические ценности.

Фракция ЕНП - крупнейшая политическая сила в Европарламенте. В нее входит 187 евродепутатов из всех стран-членов.

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