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Крупнейшая европейская партия призвала к расследованию преступлений режима Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Крупнейшая европейская партия призвала к расследованию преступлений режима Лукашенко
ЕС должен поддержать белорусов в их борьбе за демократические ценности.
Крупнейшая фракция депутатов Европарламента - Европейской народной партии - призвала к запуску международного расследования преступлений, совершенных режимом Лукашенко против собственных граждан.
Об этом говорится в заявлении группы ЕНП, текстом которого располагает
"Группа ЕНП решительно осуждает нарушения прав человека и грубые действия режима Александра Лукашенко, призывает к созданию миссии ЕС высокого уровня по ситуации в Беларуси, а также к международному расследованию преступлений, совершенных в Беларуси в отношении людей, которые мирно протестуют за свободу, демократию и достоинство", - заявили евродепутаты Сандра Калниете и Мириам Лексманн.
Калниете является вице-президентом фракции. Мириам Лексманн - автор текста резолюции от ЕНП относительно событий в Беларуси, которую сегодня должен рассматривать Европарламент.
"Лукашенко и его режим должны понести полную ответственность за совершенные преступления. Хотя я приветствую дополнительные санкции ЕС, но мы должны обеспечить быструю и более решительную реакцию на усиление репрессий", - отметила Мириам Лексманн.
"Место Лукашенко и тех, кто помогает ему сохранить власть - на скамье подсудимых в международном трибунале", - добавила Калниете.
Она подчеркнула, что ЕС должен поддержать белорусов в их борьбе за демократические ценности.
Фракция ЕНП - крупнейшая политическая сила в Европарламенте. В нее входит 187 евродепутатов из всех стран-членов.
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ЕС должен поддержать белорусов в их борьбе за демократические ценности.
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