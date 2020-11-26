Источник материала: ОНТ

По итогам заседания коллегии МИДов заявлено: Беларусь и Россия договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках.

Партнеры обсудили интеграционные процессы, вопросы взаимоотношения в Союзном государства, особое внимание – международной безопасности. Коснулись и проблем, которые принесла с собой пандемия.

Глава белорусского МИДа, в свою очередь, добавил, что Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ. И в качестве председателя интеграции в будущем году будет укреплять её авторитет на международной арене.

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