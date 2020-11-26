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Беларусь и Россия договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках

26.11.2020 16:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках

По итогам заседания коллегии МИДов заявлено: Беларусь и Россия договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках. 

Партнеры обсудили интеграционные процессы, вопросы взаимоотношения в Союзном государства, особое внимание – международной безопасности. Коснулись и проблем, которые принесла с собой пандемия.  

Глава белорусского МИДа, в свою очередь, добавил, что Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ. И в качестве председателя интеграции в будущем году будет укреплять её авторитет на международной арене. 

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По итогам заседания коллегии МИДов заявлено: Беларусь и Россия договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках.  Партнеры...
 
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