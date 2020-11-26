|
Беларусь и Россия договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках
Источник материала: ОНТ
По итогам заседания коллегии МИДов заявлено: Беларусь и Россия договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках.
Партнеры обсудили интеграционные процессы, вопросы взаимоотношения в Союзном государства, особое внимание – международной безопасности. Коснулись и проблем, которые принесла с собой пандемия.
Глава белорусского МИДа, в свою очередь, добавил, что Беларусь остается приверженной интеграционным процессам в формате СНГ. И в качестве председателя интеграции в будущем году будет укреплять её авторитет на международной арене.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам заседания коллегии МИДов заявлено: Беларусь и Россия договорились о дальнейшей взаимной поддержке инициатив на международных площадках. Партнеры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)