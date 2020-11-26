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Жительница Витебска напала на мужа с горячей сковородкой и ножом
Источник материала: ОНТВитебска напала на мужа с горячей сковородкой и ножом" class="one-news__figure-img">
Жительница Витебска избила собственного мужа горячей сковородой и нанесла ему несколько ударов ножом. О чем
Инцидент произошел ночью с 3 на 4 сентября после застолья в гостях. Участие в застолье приняла семейная пара. В какой-то момент 64-летняя женщина ушла к себе домой, однако её муж задержался в гостях и вернулся домой только к утру. На почве ревности между супругами началась ссора, довольно быстро переросшая в драку, в ходе которой женщина начала избивать мужа попавшими под руку предметами. В число этих предметов попали нож, а также сковородка с горячим маслом.
В итоге мужчине удалось вырваться и сбежать из дома. Скорую помощь мужчине вызвали соседи.
По итогам расследования уголовного дела женщина была обвинена в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. В данный момент к ней применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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Жительница Витебска избила собственного мужа горячей сковородой и нанесла ему несколько ударов ножом. О чем сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Витебской области....
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