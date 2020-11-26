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На золотом руднике в Зимбабве случился обвал, в ловушке оказались около 40 человек

26.11.2020 16:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На золотом руднике в Зимбабве случился обвал, в ловушке оказались около 40 человек

В результате обвала на золотодобывающем руднике в Зимбабве в ловушке оказались около 40 человек. Об этом передает издание Capital.

Сам рудник расположен в 70 километрах севернее столицы Хараре. Сообщается, что данная шахта считается давно заброшенной, золотодобытчики работали там незаконно.

Шесть горняков, которых удалось освободить из-под завалов, являются несовершеннолетними, уточняет издание.  При этом точно неизвестно, сколько именно людей работало в шахте.

Обрушение шахт – не редкость для этой страны. В ее недрах содержится множество ценных ископаемых, в том числе платина, золото, алмазы, уголь и медь.

Сложная экономическая ситуация в стране и голод вынуждает многих местных жителей рисковать, работая в опасных для жизни условиях.

 

 

Фото pixabay

 

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В результате обвала на золотодобывающем руднике в Зимбабве в ловушке оказались около 40 человек. Об этом передает издание Capital. Сам рудник расположен в 70 километрах...
 
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