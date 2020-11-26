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В Минске мужчина напал на водителя такси. При задержании ударил милиционера ножом

26.11.2020 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нападение на водителя такси произошло в ночь на 26 ноября около жилого дома на улице Малинина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Неизвестный, угрожая ножом, отобрал мобильный телефон и пачку сигарет.

В Минске мужчина напал на водителя такси. При задержании ударил милиционера ножом

В Минске мужчина напал на водителя такси. При задержании ударил милиционера ножом

На место прибыли сотрудники Департамента охраны. Подозреваемого обнаружили в круглосуточном магазине. При попытке задержания мужчина ударил милиционера ножом. Правоохранитель был вынужден стрелять. Мужчина с ранениями доставлен в больницу.

В Минске мужчина напал на водителя такси. При задержании ударил милиционера ножом

В республиканский центр поступил пациент с огнестрельным ранением. Выполнена первичная хирургическая обработка, жизни пациента ничего не угрожает, продолжает лечение.

В ближайшее время действиям правонарушителя дадут правовую оценку. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и хищение, а также за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ.

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Новости Беларуси. Нападение на водителя такси произошло в ночь на 26 ноября около жилого дома на улице Малинина, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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