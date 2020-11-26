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«Что тревожит молодёжь, которая живёт в глубинке». О чём говорили на диалоговой площадке в Крупках?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главными темами диалоговой площадки стали трудоустройство, строительство социальных объектов, создание новых производств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В зале собрались молодые специалисты из разных сфер: сельского хозяйства, промышленности, образования и культуры. В первую очередь молодых людей интересовали перспективы жизни в районе и то, как удержать их сверстников на малой родине.
Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
Кстати, подобные дискуссии уже успели пройти в Борисове, Молодечно, Солигорске, Смолевичах и других райцентрах. Результаты диалога будут оформлены в единый документ и представлены на общественное обсуждение.
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Новости Беларуси. Главными темами диалоговой площадки стали трудоустройство, строительство социальных объектов, создание новых производств, сообщили в программе...
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