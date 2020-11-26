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Александр Лукашенко провёл встречу с председателем Венгерской рабочей партии

26.11.2020 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 26 ноября Александр Лукашенко принимал главу Венгерской рабочей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время это объединение придерживается взглядов, альтернативных большинству крупных партий страны.  

Александр Лукашенко провёл встречу с председателем Венгерской рабочей партии

Партию 30 лет возглавляет Дьюла Тюрмер. В Минске он уже бывал, а во время электоральной кампании 2010 года приезжал в качестве международного наблюдателя. В августе 2020-го во время поствыборных волнений Венгерская рабочая партия выступила с осуждением попыток иностранного вмешательства в дела Беларуси с целью разрушения нашей независимости.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дьюла Тюрмер

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 26 ноября Александр Лукашенко принимал главу Венгерской рабочей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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