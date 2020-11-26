ЕАБР прочит снижение экономике Беларуси в 2021 году

Источник материала: АФН

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует, что экономики стран региона операций банка в 2021 году выйдут на фазу экономического роста.

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют увеличение агрегированного ВВП стран-участниц на 3,2% в 2021 году после сокращения на 3,8% в 2020 году.

Смягчение ограничений в мире и государствах региона по мере прогресса в борьбе с пандемией станет ключевым фактором оживления экономической активности.

Из-за слабого инвестиционного спроса и частичного сохранения социального дистанцирования процесс полного восстановления ВВП государств региона к докризисным уровням будет продолжительным", - говорится в макроэкономическом обзоре на 2021 год, опубликованном на сайте ЕАБР в четверг, передает Интерфакс-Запад .

Согласно прогнозу банка, в 2020 году в Армении сокращение экономики составит 6,4%, в Беларуси — 1,5%, в Казахстане — 3%, в Кыргызстане — 7,5%, в России — 4%. В Таджикистане рост экономики замедлится до 4,5%, с 7,5% в 2019 году.

В обзоре отмечается, что завершение процесса восстановления ВВП в Казахстане ожидается во второй половине 2021 года, в России, Кыргызстане и Армении — в первом полугодии 2022 года, в Беларуси — в 2023 году. При этом риски для прогноза ЕАБР остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения оценок.

Аналитики ЕАБР полагают, в 2021 году рост экономики Армении составит 4,9%, Казахстана — 4,4%, Кыргызстана — 3,7%, России — 3,2%, Таджикистана — 6,1%. "Полное восстановление ВВП к докризисному уровню IV квартала 2019 года в будущем году произойдет лишь в Казахстане, где спад по итогам 2020 года оценивается как сравнительно небольшой. В Армении, Кыргызстане и России предкризисного объема производства удастся достичь в первой половине 2022 года", - сказано в обзоре.

"В Беларуси в 2021 году ожидается сокращение ВВП на 0,1%, а его объем выйдет на уровень IV квартала 2019 году в первом полугодии 2023 года. Ограниченные фискальные резервы, низкий инвестиционный спрос и неустойчивое финансовое состояние реального сектора будут замедлять скорость восстановления белорусской экономики", - прогнозируют аналитики банка.