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Российская нефть подорожает для Беларуси в 2021 году

26.11.2020 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Поставляемая в Беларусь российская нефть в 2021 году подорожает за счет сокращения дисконта к мировой цене.

Такая информация была озвучена на совещании по новому дорожному сбору, сообщает Sputnik.by.

В текущем году белорусские НПЗ покупают нефть с дисконтом 15% от мировых цен на нефть. В 2021 году дисконт сократиться до 10-12% в связи с дальнейшей реализацией Россией налогового маневра в нефтяной сфере.

 
 
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Поставляемая в Беларусь российская нефть в 2021 году подорожает за счет сокращения дисконта к мировой цене.
 
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