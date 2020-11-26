|
Российская нефть подорожает для Беларуси в 2021 году
Источник материала: АФН
Поставляемая в Беларусь российская нефть в 2021 году подорожает за счет сокращения дисконта к мировой цене.
Такая информация была озвучена на совещании по новому дорожному сбору, сообщает
В текущем году белорусские НПЗ покупают нефть с дисконтом 15% от мировых цен на нефть. В 2021 году дисконт сократиться до 10-12% в связи с дальнейшей реализацией Россией налогового маневра в нефтяной сфере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставляемая в Беларусь российская нефть в 2021 году подорожает за счет сокращения дисконта к мировой цене.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)