Российская нефть подорожает для Беларуси в 2021 году

Источник материала: АФН

Поставляемая в Беларусь российская нефть в 2021 году подорожает за счет сокращения дисконта к мировой цене.

Такая информация была озвучена на совещании по новому дорожному сбору, сообщает Sputnik.by .

В текущем году белорусские НПЗ покупают нефть с дисконтом 15% от мировых цен на нефть. В 2021 году дисконт сократиться до 10-12% в связи с дальнейшей реализацией Россией налогового маневра в нефтяной сфере.