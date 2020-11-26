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Латушко требует от Лаврова раскрытия сочинских договоренностей

26.11.2020 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился в главе МИД РФ Сергею Лаврову с требованием разъяснить беларусскому народу, что включают в себя «сочинские договоренности».

«Сочинские договоренности. Беларусский народ хочет знать, что без нас решают», - отреагировал в твитере Латушко на слова Лаврова.

«… сегодня появился новый вопрос: Договоренности в Сочи. Что без нас решают? В чем суть этих договоренностей? По итогам встречи в Сочи белорусский народ информации не получил, а сегодня выясняется, что Лукашенко что-то пообещал и должен выполнять. Секретные переговоры? Секретные договорености? И у Лукашенко уже появился секретный долг, который будут возвращать ни Макей, ни Головченко, а беларусы, которые не давали согласия на то, чтобы Лукашенко представлял их интересы», - написал Латушко в тг-канале.

 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился в главе МИД РФ Сергею Лаврову с требованием разъяснить беларусскому народу, что включают в себя...
 
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