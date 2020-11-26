Юрист Марадоны: «Скорая ехала полчаса. 12 часов мой друг оставался без присмотра врачей. Преступный идиотизм»









«Необъяснимо, что в течение двенадцати часов мой друг не получал внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала, который должен был этим заниматься.





Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости», – заявил Морла, сославшись на отчет о смерти прокуратуры муниципалитета Сан-Исидро.





Марадона умер в возрасте 60 лет от остановки сердца.