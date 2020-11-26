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Юрист Марадоны: «Скорая ехала полчаса. 12 часов мой друг оставался без присмотра врачей. Преступный идиотизм»

26.11.2020 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матиас Морла, юрист скончавшегося экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, подверг критике врачей, которые должны были присматривать за его клиентом.



«Необъяснимо, что в течение двенадцати часов мой друг не получал внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала, который должен был этим заниматься.

Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости», – заявил Морла, сославшись на отчет о смерти прокуратуры муниципалитета Сан-Исидро.

Марадона умер в возрасте 60 лет от остановки сердца.
 
 
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Матиас Морла, юрист скончавшегося экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, подверг критике врачей, которые должны были присматривать за его клиентом.
 
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