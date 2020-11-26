﻿ Лукашенко собрался в 6 ГКБ - уже три дня на территории больницы "работает" КГБ. 21.by
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Лукашенко собрался в 6 ГКБ - уже три дня на территории больницы "работает" КГБ

26.11.2020 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выкорчевали неблагонадежный пень

По неофициальным данным, Лукашенко планирует посетить 6 ГКБ. Об этом сообщает телеграм "Белые халаты".

По информации канала, "еще в минувшуюю субботу и нынешний вторник в «шестерку» приезжали Качанова и Пиневич, для них на «смотрины» готовили приемный покой: наспех переводили людей в отделения, не дожидаясь выписки и освобождения кислородных мест. 

Кстати говоря, с кислородными местами тоже все там непросто: кислородная разводка не была расчитана на такое потребление при постройке больницы и сейчас давление в системе в несколько раз меньше прежнего и часто не может обеспечить необходимые потоки для пациентов (вспомните об этом, когда будете смотреть Азаренка)

Несколько раз приезжало телевидение снимать сюжет. Три дня на территории больницы работает КГБ. Возле места традиционных цепей солидарности дежурят силовики. 

Неблагонадежный пень на территории больницы выкорчевывали три человека, траве в плитке тоже досталось. 

Лукашенко ожидается в больнице в пятницу в 11-12 часов. 

Лаборантам запретили в это время брать глюкозные профили, так как нельзя перемещаться по больнице. Работающим сказали взять паспорта".

Интересно, услышит ли Лукашенко от работников больницы то же, что три месяца назад слышал на МЗКТ?
 
 
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