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Поезда на 1-й и 2-й линиях минского метро заменят новыми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безопасно, экономично и комфортно. Поезда на 1-й и 2-й линиях минского метро заменят новыми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пассажиры столичной подземки уже могли оценить швейцарское качество современных «Штадлеров» на новой Зеленолужской ветке. Несколько таких составов работают и на Автозаводской линии метро.
До недавнего времени на первой и второй ветках курсировали только российские электропоезда, произведенные мытищинским и санкт-петербургским заводами. Многие из них были выпущены еще в советское время, и их ресурс подходит к концу. Больше всего замены требуют составы на действующей Автозаводской линии. На ней сейчас работает больше всего поездов с истекающим сроком эксплуатации.
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Новости Беларуси. Безопасно, экономично и комфортно. Поезда на 1-й и 2-й линиях минского метро заменят новыми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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