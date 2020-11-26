Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безопасно, экономично и комфортно. Поезда на 1-й и 2-й линиях минского метро заменят новыми, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 2025 года планируют приобрести 12 пятивагонных составов взамен поездов с истекающим сроком эксплуатации и 7 четырехвагонных для третьей линии метро.





Пассажиры столичной подземки уже могли оценить швейцарское качество современных «Штадлеров» на новой Зеленолужской ветке. Несколько таких составов работают и на Автозаводской линии метро.





До недавнего времени на первой и второй ветках курсировали только российские электропоезда, произведенные мытищинским и санкт-петербургским заводами. Многие из них были выпущены еще в советское время, и их ресурс подходит к концу. Больше всего замены требуют составы на действующей Автозаводской линии. На ней сейчас работает больше всего поездов с истекающим сроком эксплуатации.

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